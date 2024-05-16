5000 وظيفة في اليونان.. توجيه عاجل من وزارة العمل

كتب- محمد أبو بكر:

جدد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، دعوته للشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية باليونان، بسرعة التقديم؛ للحصول على فرصة عمل، وذلك بالتسجيل على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، لترشيحه للعمل في طلبيات اليونان التي تتلقاها الوزارة للعمل في الموسم الزراعي لعام 2024 بشكل موسمي.

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر:

اضغط هنا ، أو الدخول على موقع الوزارة الرسمي: اضغط هنا

ووفقَا لبيان "العمل"، الخميس، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- الضغط على أيقونة حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي.

2- تسجيل البيانات.

3- طباعة إيصال الحجز "ورقي أو صورة على الهاتف".

4- إحضار المستندات المطلوبة "أثناء المقابلة "

- أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساريا لمدة سنة على الأقل مع العلم أن التقديم مجاني، ولا يوجد وسطاء، أو مكاتب تابعة للوزارة في هذا الشأن، وأن التقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة، ومن قام بالتسجيل قبل ذلك ،ولم يحضر مقابلة بالوزارة، عليه التسجيل، وحجز موعد جديد،و أن يراعي المتقدم عند حجز الموعد أن تكون أيام عمل غير أيام العطلات الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والإجازات الرسمية.

والتقى الوزير حسن شحاتة، الخميس الماضي، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، واتفقا على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة إلى دولة اليونان وتفعيل أشكال التعاون والاتفاقيات، الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل -5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل الاتفاقيات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، وهو ما يدفع الآن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسال العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها.

كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا ،نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري، في سوق العمل اليوناني.