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الثروة المعدنية: زيادة ايرادات الهيئة بسبب فرق العملة

01:13 م الخميس 16 مايو 2024

الثروة المعدنية

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كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.

واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلا: إجمالي الإيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.

وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات وهل هي نتيجة زيادة النشاط أم نتيجة زيادة فرق العملة؟.

وعلق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلا: معظمها نتيجة زيادة فرق العملة.

الثروة المعدنية الدكتور ياسر رمضان مصطفى سالم مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة
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