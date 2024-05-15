نقابة الأطباء": 5 مستشفيات حكومية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزير الصحة أكد أن هناك 5 مستشفيات حكومية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تضمن تشغيل 50% من الأطقم الطبية الأجنبية، ولابد من التسهيل على الأطباء من اتخاذ الإجراءات لزيادة عدد المنشات الطبية في مصر بدلًا من وجود مستثمر أجنبي في هذا الإطار.

وأوضح "الزيات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعديلات مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية أعطى أولوية للأطقم الطبية الأجنبية، مؤكدًا أننا نحتاج إلى قانون منظم قبل الموافقة عليه من أجل المنظومة الصحية، مشددًا على أن العيادات تستلزم دفع كميات كبيرة من الأموال والأوراق ولابد من تسهيل هذا الأمر، وفكرة إدخال عمالة أجنبية أمر غريب من وجه نظره، وطريقة حل المشكلة قد تزيد من تفاقم المشكلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من كليات الطب ولا يجب أن نعتمد على عمالة أجنبية، مؤكدًا أن تم الموافقة على مشروع قانون إدارة وتشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية سريعًا، موضحًا أن المشاكل التي تواجهنا تم حلها في العديد من الدول وهناك العديد من النماذج الناجحة والأمر هو تحويل عدد السكان لقوة بشرية.

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