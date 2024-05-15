نيابة عن الرئيس السيسي.. سفير مصر بالبرتغال يتسلم جائزة بطل السلام 2024- فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

تسلم وائل النجار، سفير مصر في لشبونة، درع جائزة بطل السلام 2024 من برلمان البحر المتوسط نيابة عن الرئيس السيسي بعد فوزه بها بحضور ممثلين لـ 43 دولة بمدينة براجا البرتغالية.

وعبر السفير وائل النجار خلال كلمته أثناء تسلم جائزة بطل السلام 2024 نيابة عن الرئيس السيسي، والتي نقلها برنامج «على مسئوليتي»، حصريا على قناة صدى البلد، عن سعادته البالغة لتسلمه جائزة الجمعية العامة لبرلمان البحر المتوسط بطل السلام 2024 نيابة عن الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذه الجائزة تأتي تكليلا لجهود الرئيس السيسي لنشر السلام في منطقة الشرق المتوسط.

وتابع النجار: هذا التكريم خير دليل لكافة قطاعات الدولة تحت فخامة الرئيس لبحث كافة التحديات ونشر السلام، موضحًا أن مصر ظلت وستظل دولة داعمة للسلام في الإقليم.

وأكمل: سعت مصر منذ بدء الحرب على غزة لإنفاذ كافة المساعدات الإنسانية لغزة، كما أنها عملت مع كافة الشركاء على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء.

وأشار إلى أن مصر تعمل جاهدة على وقف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة ومنع تهجيرهم من أرضهم، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

لمدة أسبوع.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا الخميس

كامل الوزير يفجر مفاجأة: هذا المشروع يمكن أن يحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة

هل تأثر سد النهضة بالزلزال الإثيوبي الأخير؟.. خبير يكشف

"السياحة": موقع عالمي يختار الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية في العالم