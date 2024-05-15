نقلة تاريخية بـ"أهرامات الجيزة".. "السياحة": بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.

واستهل الوزير، حسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، الاجتماع بالترحيب بالحضور، كما حرص على الترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في أول مشاركة له في اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف بعد توليه مهام منصبه، وتعريف أعضاء المجلس به، مستعرضًا أبرز ملامح السيرة الذاتية له وإمكاناته وخبراته المهنية والعلمية التي من شأنها أن تؤهله لقيادة المجلس الأعلى للآثار بكفاءة وبشكل متميز.

وحرص عيسى على توجيه الشكر إلى الدكتور مصطفى وزيري على ما قدمه من مجهودات وإنجازات خلال فترة عمله كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك خلال عضويته في مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.

وتحدث الوزير، بإيجاز، عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار، وما يتم لتعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس والتي شهدت زيادة بمقدار 5 مرات خلال عامَين ماليَّين، مؤكدًا أن ذلك يسهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو توفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على الحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها والذي يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وأشار وزير السياحة إلى أنه تم تطوير التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف كمرحلة أولى، وإطلاق منظومة للمدفوعات الرقمية غير النقدية وتطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية ببعض المواقع والمتاحف، ورقمنة شراء تذاكر الدخول إلكترونيًّا، لافتًا إلى أنه ما زال هناك طموح أكبر لاستكمال مزيد من الإصلاح المالي بالمجلس خلال الفترة المقبلة وتطوير بعض الوظائف والمهام منها الموارد البشرية HR، والتحول الرقمي ونظم المعلومات IT، والتسويق، وإدارة العمليات والتشغيل.

واستعرض وزير الآثار أبرز مستجدات مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري، خصوصًا في ظل التحرك السريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، جراء الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن صناعة السياحة في مصر أثبتت أنها تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة التي قد تلاحقها؛ حيث إنها حققت نمواً في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها رغم هذه الأحداث، مهنئاً القطاع الخاص المصري على جهوده في تحقيق هذا الأداء.

وأكد الوزير الدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به مشروع المتحف المصري الكبير لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى الاجتماع الأخير الذي عقده وترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جاهزية وتطورات موقف الأعمال بالمتحف وتطوير المنطقة المحيطة به، واستعدادات الافتتاح.

وتحدث عيسى عن أنه بالتزامن مع ذلك ستشهد الفترة القادمة مزيدًا من التطوير في التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة والذي سيعد نقلة نوعية تاريخية بها، لافتًا إلى أنه بنهاية شهر يونيو المقبل سيتم بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد الموجود على طريق الفيوم، وسيتم افتتاح مركز الزوار الجديد بالمنطقة، والذي قامت بتنفيذه شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات المسؤولة عن تشغيل الخدمات بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن كل هذه الجهود التي تتم في منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ستعتبر بداية انطلاق حقيقية لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها؛ وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي، موجهاً لوزير الطيران على ما يقوم به من جهود في هذا الشأن بما يسهم في تطوير صناعة الطيران في مصر.

وأوضح وزير السياحة أن منتجات الـ Short City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نمواً في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة.

وأشار اللواء عاطف مفتاح، المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إلى سير العمل وجاهزية التشغيل وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة وبناء على توجيهات الوزير والمتابعة المستمرة والدقيقة له؛ للانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف، مستعرضًا آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمتحف، وكذلك بدء الدولة المصرية في التجهيز والاستعداد لفعالية الافتتاح الرسمي للمتحف.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تم التشغيل الفعلي لمجموعة من المناطق منها ساحة انتظار إيجوث 1، ومبنى التذاكر والدخول، وميدان المسلة المعلقة والحدائق، والمنطقة التجارية، والبهو والدرج العظيم، ومدرجات الانتظار الخلفية، ومطعم الأهرامات السياحي، وأنظمة ICT، بجانب جاهزية التشغيل قبل إطلاق موعد الافتتاح لكل من قاعة الملك توت عنخ آمون، وقاعات العرض المتحفي، ومتحف مراكب الملك خوفو، ونظام التذاكر لمناطق الانتظار، وجار الانتهاء من كل منطقة انتظار إيجوث 2، والأعمال المستجدة بمركز الترميم وهي مناطق لا تعوق التشغيل.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس.

وتم استعراض ومناقشة بعض مستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والتطرق لمناقشة بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز دور والمسؤولية المجتمعية للمتحف في نطاق المنطقة المحيطة.

وتم عرض ومناقشة الموقف المالي وموازنة هيئة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2023- 2024، وكذلك نتائج اجتماع لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية للمجلس والمُشكلة بقرار مجلس الإدارة لتحقيق مستهدفات الحوكمة والمراجعة للمجلس للخروج بالتوصيات التي تعرض على أعضاء مجلس الإدارة إنجازاً للوقت.



