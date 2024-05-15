"اقتصادية النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للاستثمار

كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان على موازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 24/25، بإجمالي بلغ نحو 13.2 مليار جنيه خلال العام المالي 24/25، مقابل 8.2 مليار جنيه مقدر فعلي العام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات صافي ربح الهيئة نحو 3.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 24/25، مقابل مقدر فعلي 1.966 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وقدرت الهيئة جملة الإيرادات 8.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25، مقابل 5.9 مليار جنيه للعام المالي الجاري، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات 5.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وبلغت جملة الموازنة الرأسمالية 5.03 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وأكد ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرح الهيئة 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر.

وأضاف نائب رئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان أمس الثلاثاء: الهيئة تعمل على تسهيل حصول المستثمر على الأراضي التي يتم الإعلان عنها كفرص استثمارية ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.