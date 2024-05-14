يعلمون أنهم على الباطل.. عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بشأن مناظرة "تكوين"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علّق الداعية عبدالله رشدي الباحث بوزارة الأوقاف، على تهديد الكاتب يوسف زيدان عوض مجلس أمناء "تكوين" بالانسحاب من المؤسسة حال إجرائه مناظرة مع إسلام بحيري.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، أمس، الإعداد لإجراء مناظرة بين الشيخ عبدالله رشدي باحث الدعوة بوزارة الأوقاف، والباحث إسلام بحيري عضو مجلس أمناء مبادرة "تكوين"، عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي" مصر. بشأن مؤسسة "تكوين".

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وقال عبدالله رشدي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن تهديد الكاتب يوسف زيدان بالانسحاب من "تكوين" حال حدوث مناظرة بيني وبين إسلام بحيري يعد تراجعا وتخاذلا عن أبسط مبادئهم التي أعلنوا عنها وهي الحوار".

وتابع الباحث بوزارة الأوقاف:"هؤلاء يعلمون أنهم على الباطل ويجبنون عن المواجهة".

كان يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين للفكر العربي، أصدر بيانًا صباح الثلاثاء، هدد فيه بالانسحاب من مؤسسة تكوين حال إجراء مناظرة بين إسلام بحيري عضو مجلس الأمناء والشيخ عبدالله رشدي الباحث بوزارة الأوقاف.

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