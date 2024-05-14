تفعيل خاصية لأول مرة في سيارات "أوبر" بعد حادث فتاة التجمع

كتب- محمد فتحي:

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أنه بناءً على توصية لجنة الاتصالات في مجلس النواب، سيتم تشغيل التسجيل الصوتي لرحلات أوبر بشرط موافقة العميل، لافتا إلى أن هذه الخاصية متواجدة على أبلكيشن أوبر.

وفي تصريحات أدلى بها "بدوي" إلى "مصراوي"، أشار إلى أنه تكليف نحو 200 ألف كابتن تابعين لشركة أوبر بتشغيل هذه الخاصية على الأبلكيشن بناء على توصية لجنة الاتصالات بعد حادث أوبر السابق.

وأشار إلى أنه تم الإشارة إلى الرئيس التنفيذي لأوبر مصر بضرورة تفعيل زر الاستغاثة مع التسجيل الصوتي للرحلة، إذ أنه لا بد من موافقة العميل قبل تسجيل الرحلة، لافتا إلى أن التسجيل مشفر ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن في حالة وجود خطر هذا التسجيل يثبت ما تم خلال الرحلة.

يذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يوم 12 مايو الجاري من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وقالت شركة أوبر، إنها اتخذت قرارا بإيقاف حساب السائق المتهم بمحاولة خطف والشروع في اغتصاب المجني عليه، مؤكدة "نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق. ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".