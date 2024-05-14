أول تحرك برلماني بشأن اتهام سائق أوبر بالتعدي على "فتاة التجمع"

كتب- محمد سامي:

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إنه من المقرر حضور الرئيس التنفيذي لأوبر مصر إلى مقر لجنة الاتصالات في مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة المشكلات الأخيرة مع عملاء الشركة.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه من المقرر اتخاذ توصيات مهمة خلال حضور الرئيس التنفيذي إلى مقر لجنة الاتصالات للحد من المشكلات التي يعاني منها عملاء أوبر.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق بشركة نقل خاصة على سيدة بالقاهرة.

وذكرت الوزارة أنه تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يوم 12 مايو الجاري من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشرت شقيقة المجني عليها منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إن شقيقتها تعرض للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق أوبر بصحراء التجمع مساء 11 مايو الحالي.