إعلان

BBC

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية جمعية أهلية وسيكون لنا مقرات في كل المحافظات

07:26 م الإثنين 13 مايو 2024
  • عرض 17 صورة
    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (7)
  • عرض 17 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (1)
  • عرض 17 صورة
    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (2)
  • عرض 17 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (4)
  • عرض 17 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (5)
  • عرض 17 صورة
    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (6)
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (4)
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - إسلام فاروق:

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الاتحاد سيحصل على ترخيص من وزارة التضامن حسب القانون ١٤٩ الخاص بالجمعيات الأهلية واحنا جمعية أهلية.

وأضاف "بكري"، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد سيمثل سند شعبي للوطن، وعايزين ننزل لكل أهلنا في مناطق مختلفة، وهنعمل بروتوكولات مع كل النوادي في مصر للحصول على دورات تدريبية.

وتابع: هيكون لينا اتحادات متعددة في كافة المستويات الخدمية في الأساس وهيكون لينا إعلام نبث منه لكم جميعآ متبنيين المشكلات والقضايا على أرض الواقع ونريد عمل إندماج للفئات التي همشت مع المجتمع المصري بأحد ولا نترك أحد يتصور أنه قادر على اختراق الكيان الوطني لنا، ومناطق الحدود هي أخطر المناطق والمشكلات؛ لذلك يجب أن نكون معهم وجانبهم.

وأكمل: "سيكون لدينا بناء تنظيمي ورجال في كل المحافظات والأقسام، وهنجيلكم في المحافظات محافظة محافظة مركز مركز ومش هنسيب حد"، مشيرًا إلى أن الهدف أن نكون يد واحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الأخطار المختلفة.

وتابع: "هذا الوطن أكبر من أن يكون عرضة للتآمر، وهيكون لينا مقرات في كل المحافظات ولن ننساكم وسيكون التواصل مستمرًا".

النائب مصطفى بكري اتحاد القبائل العربية مؤتمر اتحاد القبائل العربية وزارة التضامن الجمعيات الأهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* "مغشوشة وغير مطابقة".. تحذيرات جديدة من هيئة الدواء بشأن هذه الأدوية (مستند)
* الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وتوقعات حالة الجو للساعات المقبلة
* تجول 360 درجة | في حياة راهبة.. ما يجري خلف جدران الدير
* بعد تحذير النائب العام.. 6 أنواع رادارات ترصد المخالفات- اعرف وظيفة كل منها