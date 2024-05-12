"الشيوخ" يحيل مناقشات مراكز التنمية الشبابية إلى اللجنة المختصة.. ويرفع الجلسة للغد

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة للتوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية، إلى لجنة الشباب والرياضة؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الإثنين، لمناقشة ملف السياسات الضريبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بمراكز الشباب باستراتيجية جديدة منذ عام 2018، مشيرًا إلى اقترابه شخصيًّا من ذلك الملف خلال مسيرته الرياضية قبل توليه الوزارة، وأنه يدرك أهمية دور مراكز الشباب.

وتابع صبحي: "لو أطول أن يكون اسمي وزير مراكز الشباب، فسوف أفعل.. شُفنا الاستغلال السلبي لمراكز الشباب في فترة سابقة، وبالتالي كان لازم تحليل لذلك الموضوع؛ لا سيما في ظل بناء دولة حديثة، حيث تم وضع رؤية جديدة لمراكز الشباب".

وتابع وزير الشباب: قُمنا بإعادة هيكلة مراكز الشباب بشكل شمولي، كما قُمنا بهيكلة في تنمية النشء، واستعنا بمصطلح الطلائع؛ نظرًا لاتفاقه مع المرحلة الحالية، لتوفير البيئة والظروف الملائمة للنمو المتكامل، وخلق الإنسان المتكامل علمياً ونفسياً واجتماعياً.

وأشار صبحي إلى تغيير طريقة التفكير لمراكز الشباب، وإن كان تطويرها لم يكن بالسرعة الكافية لمتطلبات العصر.

وأشار الوزير إلى استلهام تجارب الخارج في مراكز الشباب؛ لتقدم خدمات مختلفة للمجتمع، بالإضافة إلى وضع محددات لتعديل قانون الهيئات الشبابية وأنشأنا إدارة تمكين الشباب.