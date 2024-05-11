إعلان

BBC

قبل افتتاحه رسميًا.. ٤٠ صورة لتطوير مسجد السيدة زينب

09:45 م السبت 11 مايو 2024
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (3)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (2)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (6)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (7)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (8)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (9)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (10)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (5)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (4)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (12)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (14)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (15)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (13)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (16)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (17)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (11)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (20)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (19)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (22)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (23)
  • عرض 40 صورة
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد مسجد السيدة زينب بعد افتتاح (21)
  • عرض 40 صورة
    435583761_763497772541429_4152262168573936151_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440465575_10162092367478783_5888183270485509693_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440566442_10162092364168783_1581753243385354487_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440584184_10162092364913783_6098753315307104481_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440594054_10162092364538783_4451416213345692250_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440603232_10162092366438783_308303238683903730_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440607930_10162092362413783_6250847454975385396_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440794625_10162092364253783_3074423793839847274_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    441445493_10162092366998783_8934937224522520308_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    441513413_10162092363168783_4214654811868137419_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    elaosboa30729_11zon
  • عرض 40 صورة
    elaosboa50916_11zon
  • عرض 40 صورة
    440566442_10162092364168783_1581753243385354487_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440465575_10162092367478783_5888183270485509693_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    440584184_10162092364913783_6098753315307104481_n_11zon
  • عرض 40 صورة
    elaosboa30729_11zon
  • عرض 40 صورة
    elaosboa50916_11zon

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يترقب محبي ومريدي السيدة زينب رضي الله عنها، الافتتاح الرسمي والسماح بزيارة الضريح، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم، والتي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا ورعاية خاصة.

وكانت وزارة الأوقاف، قد افتتحت مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أمام المصلين يوم الجمعة 29 مارس 2024، وذلك بعد الغلق المؤقت، بينما استمر غلق الضريح والمقام إلى حين الانتهاء الكامل من تطويره وتجديده.

والسيدة زينب رضي الله عنها هي بنت الإمام علي بن أبي طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتها لأمها السيدة خديجة بنت خويلد أولى أمهات المؤمنين، شقيقة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة (رضي الله عنهم أجمعين).

وتحتل السيدة زينب رضي الله عنها، مكانة خاصة في قلوب جموع المصريين الذين يأتون لزيارتها بمنطقة وسط القاهرة حيث اشتهر الحي باسمها، كما أطلقوا عليها لمكانتها أسماء متعددة فهي عقيلة بني هاشم "رئيسة الديوان"، "المشيرة"، "أم العواجز" و"غفيرة مصر".

تطوير مسجد السيدة زينب الرئيس عبدالفتاح السيسي مساجد آل بيت النبي وزارة الأوقاف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيكتوريا تُسجل أعلى منسوب في التاريخ.. وشراقي: مؤشرات إيجابية لإيراد نهر النيل

إعلان

إعلان

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح
* مصدر طبي يكشف تفاصيل حالات مصابي "دهس تريلا المنيب"
مترو الأنفاق يكشف حقيقة حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس