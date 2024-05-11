انبعاثات إكليلية تصل الأرض.. صورة تكشف أكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عامًا

كتب- محمد نصار:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة تفاصيل أكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ ما يقرب من 20 عامًا، مؤكدة أنها حدث متطرف من الفئة الخامسة (G5) وانحسرت حاليًا في الفئة الثالثة G3، لكنها لم تنته بعد.

وقالت الجمعية، في بيان صادر عنها السبت، إنه يُتوقع وصول المزيد من الانبعاثات الإكليلية إلى المجال المغناطيسي للأرض خلال الـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

وأضافت أنه يمكن أن تسبب العاصفة مرة أخرى حدوث عواصف جيومغناطيسية قد تكون شديدة أو حتى متطرفة.

وتابعت: إذا عدنا إلى العام 1997 حيث كان بداية نشاط الدورة الشمسية 23 وفي السنوات التي تلت ذلك أنتجت تلك الدورة الشمسية أقوى توهج شمسي في عصر الفضاء بلغت قوته (X45) وعواصف شمسية شديدة في العام 2003 وظهور عنيف للشفق القطبي في أقصى الجنوب من القطب الشمالي ولكن هل يمكن أن يحدث مرة أخرى؟.

وواصلت الجمعية الفلكية بجدة: تشير المراقبة اليومية إلى أن الدورة الشمسية 25 الحالية في نفس الاتجاه، حيث وصل عدد البقع الشمسية إلى أعلى قيمه منذ أكثر من 20 عامًا متجاوزًا بشكل كبير جدًا التوقعات ويضعها في مقارنة مع الدورة الشمسية 23.

ويتوقع أن يستمر عدد البقع الشمسية في الزيادة مما يزيد من اتساع الفجوة بين الدورة الشمسية 25 والدورة الشمسية 24 السابقة التي تعتبر ضعيفة تاريخيًا.



وإذا تجاوزت الدورة الشمسية 25 بالفعل الدورة الشمسية 24 وأصبح سلوكها قريبًا من الدورة الشمسية 23، فيتوقع العلماء ما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات من النشاط الشمسي المرتفع في السنوات المقبلة.