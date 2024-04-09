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‎ السيسي ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

05:50 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

_ السيسي ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بمناسبة ع

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كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين، والأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم.

وكان الرئيس السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين المصري والعراقي الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما السلام والأمن والازدهار.

السيسي رئيس الإمارات عيد الفطر الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد آل نهيان

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