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شيخ الأزهر وملك البحرين يتبادلان التَّهنئة هاتفيا بحلول عيد الفطر المبارك

04:58 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

شيخ الأزهر وملك البحرين

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، التَّهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبات على الأمة الإسلامية بالسَّلام والخير واليمن والرخاء.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال اتصالٍ هاتفيٍّ عن تقديره للملك حمد بن عيسي آل خليفة ولجهوده من أجل السلام والتعايش الإنساني، وعن أخلص التهاني بهذه المناسبة المباركة وأصدق الدعوات بأن يحفظَ الله مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، وينعم عليها بمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لدور فضيلة الإمام الأكبر في نشر علوم الدين الإسلامي وبيان الصورة الصحيحة عن الإسلام.

شيخ الأزهر ملك البحرين عيد الفطر المبارك الدكتور أحمد الطيب الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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