إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر-140".. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ١٤٠ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو.

يوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢ حتى ٨ أبريل الجاري.

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بمركز العياط، وتم عمل رش وتجريع وعلاج عدد (1549) رأس ماشية، وعقد ندوة ارشادية حول الأمراض المشتركة وأهمية التحصين، وتم شن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 أطنان و57 كجم لحومًا مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحصين 74 ألفًا و649 رأس ماشية ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على صوامع بنها للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لتوريد واستقبال القمح في الموسم الحالي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور الميداني على زارعات القمح والفحص والتوعية بالأمراض الفطرية وخاصة الأصداء وطرق المكافحة بنواحي مركز منوف، وتم إزالة (8) حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية.

وواصلت مديرية الطب البيطري أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حيث تم تحصين أكثر من 21 ألف رأس ماشية بنسبة تغطية بلغت 57.8%.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماعًا موسعًا مع مديرية الري ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية؛ لمناقشة المساحات المصرح زراعتها بالأرز، وتم استقبال مسؤولي مشروعات تطوير الري الحقلي والتعاون الألماني المصري.

وشنت مديرية الطب البيطري حملات على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم حيث تم ضبط 5 أطنان و500 كجم فسيخ ورنجة وملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز بلبيس، حيث تم تقديم خدمات الفحص والعلاج والمسح التناسلي،.

وشنت المديرية 27 حملة تم المرور خلالها على عدد 57 سوقًا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط نحو طن لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحصين 308 آلاف و630 جرعة تحصين ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 6156 حيوانًا.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عددًا من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية للمحاصيل، والحالة المرضية لها، كما تم المرور على الإدارة الزراعية ببرج العرب، والزمام الزراعي بها.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول بنجر السكر بجمعيات جنوب بورسعيد وبمنطقة "سهل الطينة" شرق بورسعيد، وتم عقد ندوة إرشادية حقلية لمزارعي محصول القمح، والمرور على الزراعات الشتوية، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لوضع ضوابط سير العمل بالمديرية خلال الفترة المقبلة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعًا مع مديري الإدارات لمناقشة سير العمل وتنفيذ التكليفات ودعم المزارعين، كما تم المرور على زراعات القمح لمتابعة المحصول في فترة النضج وتوعية المزارعين بتوريد القمح عقب الحصاد، وتم المرور على زراعات الفاصوليا.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بدء توريد القمح أول محافظات الجمهورية التي ينضج بها الحاصلات الزراعية والبستانية لطبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية، كما تم عقد اجتماع مع العاملين لمناقشة ما تم إنجازه من الأعمال، كذلك تم متابعة الأعمال بوحدة نباتات الزينة والزهور بالمديرية، واستمرار أعمال المكافحة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور الميداني لمتابعة حالات الزراعات القائمة، حيث تم المرور على زراعات القمح والبصل وزراعات محصول القطن.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية مجانية وقائية إرشادية بقرى إدارة المنيا؛ حيث تم علاج باطني طفيليات داخلية وخارجية (٥٢ رأسًا) وتجريع ضد الطفيليات الداخلية لعدد (١٤٠ رأس أغنام) وجس وفحص باستخدام جهاز السونار لعدد (٤٤ حالة)، فضلًا عن إجراء عمليات تحصين الماشية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماع اللجنة التنسيقية لقطاع الزراعة بسوهاج، لمتابعة الأعمال المشتركة، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، وتم تفقد صوامع استلام وتخزين القمح بالمحافظة وكذلك بعض الصوامع الأرضية والاطمئنان وتأكيد الاستعداد الكامل لموسم استلام القمح.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، بزيارة مصانع سكر أرمنت ولقاء بعض قيادات المصنع لمناقشة الخطة المشتركة بين مديرية الزراعة والمصنع للموسم القادم من حيث مكافحة آفات محصول القصب، موسم الزراعة الربيعي، وآليات نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مع الاستخدام الأمثل لترشيد المياه بتحديث نظم الري، كما تم المرور على موازين القصب وصاله الاستقطاع الطبيعي للتأكد من سلامة عملية الوزن وتقدير نسبة الشوائب للقصب المورد.