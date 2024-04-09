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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لبيع كعك العيد وتخفيضات 25% على السلع الغذائية

10:54 ص الثلاثاء 09 أبريل 2024

نائب محافظ الإسكندرية خلال جولة بالمجمعات الاستهلا

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كتب - محمد سامي:

تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت فى طرح منتجات كعك العيد والبسكويت بسعر علبة بسكويت نشادر بـ140 جنيها وكعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ 160 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيها وعلبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيها، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيها، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.

كعك العيد المجمعات الاستهلاكية اللحوم

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