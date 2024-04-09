سعاد صالح: خدمة الزوجة لزوجها غير واجبة لكنها مستحبة من باب الإحسان

كتبت- داليا الظنيني:

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على تعدد الزوجات وخدمة الزوجة لزوجها.

وقالت "صالح"، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: إذا كان مفيش مبرر ودافع للزواج من الرجل بأخرى ومعتدل بين الاثنين، فهو عاصي وآثم ومعاقب، مضيفة: "البعض بيقول إنه معاه فلوس وبيعدل والزوجات مبسوطين، أنا أعرف أحد الشيوخ المشهورين بيخرج مع الأربعة في عربيته ومنقبات".

وأكدت أن الزواج بأخرى مشروط بالعدالة ورضا الزوجة واللي مش راضية تطلب الطلاق، ومش من حقها تشترط أنه ميتجوزش لكن تقول لو أتجوزت تاني انا هتطلق.

‎وأفادت الدكتورة سعاد صالح، خدمة الزوجة للزوج غير واجبة، ولم يرد نص بالوجوب، وبنقول حسب قدرة الزوج، وبعض الفقهاء أشاروا إلى وجوب إحضار الزوج لخادمة تقوم بالواجبات المنزلية، أهم حاجة القدرة والتفاهم والتشاور.

وأكدت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن خدمة الزوجة مستحبة من باب الإحسان، "لو معملتهاش لم تخالف نص، السيدة فاطمة ابنة الرسول ذهبت إلى الرسول تشتكي من الأعمال المنزلية والرسول عارف أن سيدنا علي غير قادر ليؤجر لها خادمة، فقال لها سأرشدك لحل يخفف عنك، إنك تسبحي وتكبري وتحمدي الله ٣٣ مرة وإن شاء الله ربنا هيعينك، والرسول منهاش لكن أرشدها لظروف زوجها".