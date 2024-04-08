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BBC

بحضور عبدالرازق وعبدالجواد.. 30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن

07:21 م الإثنين 08 أبريل 2024
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (2)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (1)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (4)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (3)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (6)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (7)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (8)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (9)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (11)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (12)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (16)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (17)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (18)
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    30 صورة من حفل إفطار حزب مستقبل وطن (22)
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كتب_محمد فتحي:

تصوير - محمود بكار:

نظم حزب مستقبل وطن حفل إفطار جماعي، بحضور كافة قيادات الحزب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حضور عددا من الإعلاميين.

وجاء أبرز الحضور في حفل الإفطار، النائب أحمد دياب، وعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالهادي القصبي.

وينظم حزب مستقبل وطن حفل إفطاره السنوي، ويحضره العديد من الشخصيات العامة وقادة العمل العام.

ويعتبر الحزب حفل الإفطار السنوي الذى يقيمه فرصة للالتقاء والتواصل على محبة الوطن وخدمته، والتمسك بفضائل الشهر الكريم.

وخلال شهر رمضان المبارك، نظم الحزب عدد من الفاعليات والمبادرات، جاء بينها تنظيم مائدة إفطار واحدة لإفطار الأسر الأكثر احتياجا بكل محافظة، وتوزيع وجبات إفطار رمضانية جاهزة يتم توزيعها على المستحقين عن طريق توصيلها بمقر إقامتهم على أن تعمل المبادرة بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأعد الحزب وجبات إفطار على المسافرين خلال الشهر الكريم، بعدد من المحافظات، بالاضافة الى تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم تحت رعاية الحزب.

حزب مستقبل وطن حفل إفطار جماعي النائب أحمد دياب حفل إفطار حزب مستقبل وطن

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