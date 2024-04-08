موجة التقلبات الجوية.. نصائح مهمة للوقاية من المضاعفات الصحية

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس موجة من التقلبات الجوية خلال الفترة من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء 10 أبريل.

وتتضمن موجة التقلبات الجوية سقوط أمطار قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة وجنوب الوجه البحري، ومناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وحددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية، خاصة بالنسبة لمرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية.

وتشمل تلك النصائح:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنباً لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كميات من المياه (بعد الإفطار وحتى السحور) لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقاً لإرشادات الطبيبة.