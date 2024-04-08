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الحكومة توافق على إنشاء مطار رأس الحكمة الدولي

01:24 م الإثنين 08 أبريل 2024

مطار رأس الحكمة الدولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

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مطار رأس الحكمة الدولي الحكومة مجلس الوزراء

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