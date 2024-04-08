فيديو.. توضيح جديد من هيئة الأرصاد بشأن أنباء ضرب "العاصفة نهال" لمصر

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة وصول ما يسمى العاصفة نهال إلى مصر خلال الأيام المقبلة، مؤكدةً أنها مجرد شائعة ولا توجد أي عواصف تسمى نهال نهائيًا.

وأضافت منار غانم خلال استضافتها على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع عدم وجود أتربة أو عواصف ترابية خلال فترة عيد الفطر المبارك 2024.

وأشارت منار غانم، إلى أنه لا صحة لضرب العاصفة نهال إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأن كل ما يتردد مجرد شائعات مغرضة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وناشدت منار غانم جميع المواطنين إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات، وضرورة حث الجميع على ضرورة متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط.

ولفتت إلى حالة طقس اليوم على البلاد، حيث أنه من المتوقع هناك أتربة ورمال في شمال الصعيد والصحراء الغربية، مشيرةً إلى أن الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة ستشهد اسقرارًا على صعيد البلاد، ومن المتوقع بدء ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل.