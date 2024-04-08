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قبل العيد.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء

11:56 ص الإثنين 08 أبريل 2024

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.

وشدد اللواء خالد عبد العال، على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مخالفات البناء

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