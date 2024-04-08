هل ستتأثر مصر بـ ظاهرة الكسوف الكلي؟.. البحوث الفلكية توضح

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل تعرض العالم لكسوف شمسي، موضحا أن القمر سيمر أمام الشمس ويحجبه تدريجيا حتى يحدث الكسوف تماما.

وأشار تادروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هذه الظاهرة تستغرق نحو 5 ساعات من بدايته ولكن تعامد القمر أمام الشمس سيستغرق نحو 4 دقائق فقط، وهذا ليس له علاقة بحدوث أعاصير، أو نهاية العالم كما يروج البعض.

وعن تأثر مصر بكسوف الشمس، عقب الدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، "مش هنشوف الكسوف خالص.. أمريكا وكندا من الدول التي ستشهد هذه الظاهرة".