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شخصيات عامة ومسئولين في عزاء أحمد فتحي سرور بمسجد المشير

09:05 م الأحد 07 أبريل 2024
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

حضر العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، وكان في مقدمة الحضور مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

كما حضر سامح فهمى وزير البترول الأسبق والفنان خالد زكى لتقديم واجب العزاء.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

عزاء أحمد فتحي سرور مسجد المشير طنطاوي مرتضي منصور سامح فهمى سامح عاشور عزاء فتحي سرور

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