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BBC

برلماني: كلمة الرئيس في افطار الأسرة المصريه رسمت أولويات الدولة في المستقبل

04:30 ص الأحد 07 أبريل 2024

النائب طارق عبدالعزيز

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كتب- نشأت علي:

أشاد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا بأنها لامست القلوب، وحددت ورسمت أولويات الدولة المصريه في المستقبل.

وأضاف البرلماني، بأن كلمة الرئيس التي تتزامن مع بداية ولاية الرئاسية الجديدة حددت المسارات التي ستعمل عليها الدولة في المرحلة المقبلة بداية من دعم القطاع الصناعي، والزراعي، ودعم القطاع الخاص بالإضافة إلى دعم الرعايه الاجتماعيه.

وثمن عبدالعزيز، تأكيد الرئيس علي استمرار الحوار الوطني والسياسي والاقتصادي، لمجابهه التحديات التي تواجه الوطن، وما طرأ علي المنطقة من تغيرات تحتم علينا التوحد والصمود والتكاتف، والبعد عند التفرق والانشقاق.

وتابع بأن حالة الألفه التي يحرص عليها الرئيس في تجميع ولم شمل الأسرة المصرية بكل طوائفه تأكيد علي نواياة الخالصة والصادقة تجاة وطنه وشعبه.

وبين عبد العزيز بان إصرار الرئيس علي الاستمرار في دعم منظومه التعليم والمنظومه الصحيه يوضح أننا نعيش مرحلة الحياة الكريمة بمسماه التي يجب أن نعيش فيها جميعاً.

النائب طارق عبدالعزيز مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية الحوار الوطني

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