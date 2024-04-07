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BBC

هل تتعرض مصر لـ"عاصفة نهال"؟.. الأرصاد تُجيب

12:17 ص الأحد 07 أبريل 2024
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    الأرصاد
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    الأرصاد
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مصر للعاصفة نهال تتسبب في نشاط لحركة الرياح وسقوط الأمطار.

وأوضحت الأرصاد أن كل ما تم تداوله عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن فصل الربيع هو فصل انتقالي بين الشتاء والصيف نشهد فيه ارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتشهد فيه بعض المحافظات والمدن سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

وتوقع أن يسود البلاد الأحد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، حسب الأرصاد.

الأرصاد العاصفة نهال الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية

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