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أحمد موسى عن حفل إفطار الأسرة المصرية: مصر كانت في فندق الماسة

12:10 ص الأحد 07 أبريل 2024

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كانت في فندق الماسة في إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن القاعة انقسمت إلى جزئين من كثرة عدد الحضور الذين يمثلون جميع المحافظات المصرية.

ووجه "موسى"، التحية لكل من قام على تنظيم هذا الحفل وتخصيص الدعوات للحضور حتى خرج بهذا الشكل الراقي وخاصة الشباب من الجامعات وحياة كريمة.

وأوضح أن الرئيس السيسي حريص كالعادة على شكر الشعب المصري، مضيفا أنه استشعر مدى حب الناس للرئيس وقد حضروا من كل المحافظات في رمضان وتحملوا مشقة السفر من المحافظات البعيدة للمشاركة في الإفطار السنوي.

واختتم موسى، أن هناك من بين الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية لم يكونوا مع الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة ولكنها الديمقراطية والحرية.

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أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج على مسئوليتي مصر حفل إفطار الأسرة المصرية

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