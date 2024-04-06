أبرزها الشفافية.. 16 رسالة للسيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، عددًا من الرسائل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جاءت كالتالي:-

- أؤكد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.

- عاهدتكم شعب مصر في الأمس القريب خلال الكلمة الدستورية على رعاية مصالحكم والمحافظة على سلامة أراضيه، وأعاهد الله اليوم على مواصلة السعي من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها.

- كل ما نكون كتلة صلبة وداعمة هنقدر نجابه أي تحدي وأي مخاطر.

- من 7 أكتوبر للنهاردة "6 شهور" وخلالهم كثير من الأمور اتضحت لينا كلنا والموضوعات اللي ليها تأثير كبير على حياة الناس مهم نفردلها شريحة أكبر علشان يشوفوا.

- وجهت الحكومة بدعم الشباب وتمكين المرأة على كل الأصعدة.

- نحتاج لاستمرار الحوار والأمة المصرية العريقة بدأت التاريخ وكانت رمزًا للقوة.

- مستمرين في سياسة الاتزان الاستراتيجي في القضايا الدولية والإقليمية وتحددها محددات وطنية.

- الأمة المصرية العريقة بدأت التاريخ وكانت رمزًا للقوة.

- عملنا السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي علشان الدولة متضيعش ويكون في اقتتال.

- أهدافنا تتمثل في توفير حياة كريمة للمواطنين، والخدمات الصحية والتعليمية.

- وقت سقوط الشهداء ملقتش مرة واحدة سيدة مصرية قالتلي كلمة تؤلمني.

- حرصت منذ تولي المسؤولية إني أتكلم بكل صراحة وشفايفية.

- لو الناس فهمت وعرفت الحكاية صدقوني هتبقى داعمة وقادرة وصادمة وصابرة في دعم المسار اللي ماشيين فيه.

- لما بنتواصل ونتحدث مش شرط نتفق ومستمرين في دعم حالة الانفتاح والاصلاح السياسي.

- قلبي حديد بالناس وبالله.

- مستمرون في تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي.