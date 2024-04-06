السيسي: سواعد أبناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن للبناء



كتب_ محمد سامي ومحمد فتحي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: على الرغم من التحديات التي واجهتنا، إلا أن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية، لافتا إلى أن سواعد أبناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن للبناء.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024، قائلا: إن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والعمل بتفانٍ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

وتوافد كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 27 رمضان، حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد كبير من مختلف الفئات من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.