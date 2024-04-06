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BBC

السيسي: "وقت سقوط الشهداء ملقتش سيدة مصرية واحدة قالتلي كلمة تؤلمني"

07:30 م السبت 06 أبريل 2024

الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية

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كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وقت سقوط شهداء في مواجهة الإرهاب، لم يجد سيدة واحدة تقول كلمة "تؤلمه".

وأضاف: خلال المدة اللي فاتت كلها الحمدلله إن ربنا أزاح هذه الغمة عننا والحمد لله ملقتش مرة واحدة خلال اللقاءات بتاعتي سيدة مصرية أو زوجة أو أم قالتلي كلمة تؤلمني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: الصلابة جاية من هنا- مشيرًا إلى قلبه- وأنا إنسان لو لقيت أهلي بيؤلموني على واقع بنعيشه هتأثر، ولكن دعم الشعب المصري لهذه الحالة التي استمرت 9 سنين ولما أقولها في يوم زي كدا ببقى بسجل تقدير واحترام لكل مصري ومصرية.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

الرئيس السيسي إفطار الأسرة المصرية سقوط الشهداء

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رمضانك مصراوي

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