الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد.. بداية موجة الأمطار

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية موجة الأمطار والتقلبات الجوية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم السبت، إن موجة الأمطار والتقلبات الجوية تبدأ منذ غدًا الأحد 7 أبريل 2024.

وأوضحت الهيئة، أن طقس غدًا الأحد، يشهد، أمطارًا خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس الغد، يشهد، نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت "الأرصاد"، أنه يسود حالة الطقس غدًا، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.