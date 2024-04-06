قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر



كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث يوم الأحد المقبل ساعة زيادة بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة في استاد القاهرة الدولي.

وبحسب التعديلات الجديدة، تكون مواعيد آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحًا.

وتكون آخر رحلة من محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحًا.

كما يكون آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحًا.

وسيتم تسيير قطار كل 5 دقائق من أجل سرعة إيصال ونقل المشجعين، وخاصة في محطة الاستاد.

كما يتواجد فريق خدمة العملاء بالشركة مستعدين لاستقبالكوا بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.