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BBC

مصر تواصل الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على غزة

04:57 م السبت 06 أبريل 2024

إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

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كتب- محمد سامي:
واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( سي 130 – كاسا ) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس من شهر إبريل الجارى لإنزال المساعدات الانسانية إلى سكان شمال قطاع غزة.
جاء هذا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

مساعدات غزة الإنزال الجوي إسقاط المساعدات

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