حضور لافت ومشاهد حزن.. 60 صورة من عزاء أحمد فتحي سرور

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار وهاني رجب:

رصدت عدسة "مصراوي" تفاصيل تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، اليوم السبت من مسجد الشربتلي بالتجمع.

وحرص الكثير من رجال السياسة والإعلام والاقتصاد والنواب على حضور الجنازة وتشييع الجثمان.

وكان على رأس الحضور، جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

كما حضر الجنازة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، والإعلامي أحمد موسى والإعلامي نشأت الديهي.

وحرص على الحضور أيضًا رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكذلك رجل الأعمال أحمد السويدي، والسيد الشريف، نقيب الأشراف.