طاهر أبو زيد وممدوح حمزة.. سياسيون ورجال أعمال يشيعون جنازة أحمد فتحي سرور - صور

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم السياسة والرياضة والاقتصاد على حضور جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والتي شُيعت اليوم السبت من مسجد الشربتلي بالتجمع.

وكان من بين أبرز الحاضرين، زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ورجل الأعمال أحمد السويدي، والمهندس ممدوح حمزة، والكابتن طاهر أبو زيد، وغيرهم من الشخصيات العامة.

وشُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

وكان توفيّ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، فجر اليوم، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.