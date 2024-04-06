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بحضور زكريا عزمي.. 35 صورة من جنازة أحمد فتحي سرور

12:06 م السبت 06 أبريل 2024
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
  • عرض 35 صورة
    جنازة أحمد فتحي سرور
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كتب- محمد نصار:

شُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

حضر الجنازة الأسرة وعدد من رموز السياسة، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد الشريف، نقيب الأشراف.

وفاة أحمد فتحي سرور

توفيّ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، فجر اليوم، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

ونشر نجله عبر صفحته على "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته".

وأضاف: "رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا".

جنازة أحمد فتحي سرور أحمد فتحي سرور زكريا عزمي

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بحضور زكريا عزمي.. 35 صورة من جنازة أحمد فتحي سرور
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