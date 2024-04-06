له علاقة بالدولار.. ماذا كتب فتحي سرور في آخر منشور له في فيسبوك؟



كتب- محمد شاكر:



توفي منذ قليل، أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا.

وفيما يلي ننشر آخر ما كتبه الفقيه القانوني الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان آخر منشورات الراحل الكبير، خاص بالطعن رقم ۱۸۹ لسنة ۸۹ قضائية الصادر بجلسة ۲۰۲۰/۰۱/۲۲.

ونقل "سرور" وقائع الدعوى قائلا: "لما كانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قضت بإدانة المحكوم عليه الطاعن في جنحة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أثناء سفره خارج البلاد المعاقب عليها بمقتضى المواد ١١٦ / ٢ ١١٨، ١٢٦ / ٣، ۱۲۹٤ من القانون ۸۸ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي ٨ لسنة ٢٠١٣، ٦٦ لسنة ٢٠١٦ فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه لدى محكمة النقض بالرقم المبين بعاليه، وقد أرسلت أوراق الطعن لمحكمة استئناف القاهرة "دائرة طعون نقض "الجنح ، والتي قضت بجلسة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن تأسيسا على أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ .... لسنة ۲۰۰۸ اختص محكمة النقض دون غيرها بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات والجنح ، وهو قضاء يتفق وصحيح القانون، إذ نصت المادة 11 من القانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ المار ذكره على أنه : " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.. ".