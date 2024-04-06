وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.. تغطية خاصة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توفى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وتقام صلاة الجنازة اليوم السبت في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع، بعد صلاة الظهر.

كشف مصدر كواليس آخر ساعات قبل رحيل الدكتور أحمد فتحي سرور، قائلا إن الراحل تعرض لغيبوبة استمرت لأكثر من 4 أشهر قبل وفاته، مشيرًا إلى أن الراحل أجرى عملية جراحية في المخ، لكنه عانى من مضاعفات مرضية خطيرة على إثرها تدهورت حالته الصحية.

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عملية في المخ.. كواليس آخر ساعات في حياة الدكتور أحمد فتحي سرور

موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور

وفاة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق