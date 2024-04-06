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عملية في المخ.. كواليس آخر ساعات في حياة الدكتور أحمد فتحي سرور

01:46 ص السبت 06 أبريل 2024

الدكتور أحمد فتحي سرور

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كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر كواليس آخر ساعات قبل رحيل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقال المصدر، إن الراحل تعرض لغيبوبة استمرت لأكثر من 4 أشهر قبل وفاته، مشيرًا إلى أن الراحل أجرى عملية جراحية في المخ، لكنه عانى من مضاعفات مرضية خطيرة على إثرها تدهورت حالته الصحية.

وأوضح المصدر، أنه ستشيع جنازة الدكتور فتحي سرور عقب صلاة الظهر اليوم السبت في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع.

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رمضانك مصراوي

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