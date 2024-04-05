أبرزها التوريث.. مجدي الجلاد يكشف أسرار حوار جمعه بالرئيس الراحل مبارك

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، أن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يكن يريد توريث الحكم لنجله جمال مبارك.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، قال الجلاد إن هناك أطراف شديدة القوة والنفوذ حول الرئيس الراحل حسني مبارك كانت تريد تمرير مخطط التوريث، على رأسهم السيدة سوزان مبارك ووزير الداخلية وقتها حبيب العادلي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني رغم معارضة اللواء عمر سليمان للفكرة.

الجلاد أضاف أن هناك مقدمات وشواهد كانت تشير أغلبها إلى تمرير خطة التوريث رغم المعارضة، متابعًا: "كنت داخل المطبخ السياسي والرئيس مبارك صرح لي شخصيًا حلال حواري معه بأنه (مفيش خطة للتوريت، جمال ابني وهيفضل ابني وبيساعدني فقط في الحزب)".

أشار الجلاد إلى أن الحوارات مع الرؤساء تخضع لعدد من البروتوكولات حيث تُكتب وتراجع من الرئاسة قبل التصريح بنشرها إعلاميًا، وما دار من حوار مع الرئيس مبارك كان تصريحًا شخصيًا ليس للنشر، "الرئيس قال لي أسرار أكثر من ذلك بكثير وحينما تحدث عن التوريث نفى الرئيس ذلك بشكل قاطع".

ونفى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد كتابته لمذكرات رجل الأعمال أحمد عز ولكن لو عُرض علي كتابتها لن أتردد، مضيفًا: "أحمد عز كان مؤثرًا في فترة شديدة الأهمية خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وتأريخ الأحداث لمثل تلك الشخصيات المؤثرة من مصلحة الوطن والأجيال المقبلة"، مؤكدًا أن أحمد عز لا يسعى حاليًا للسلطة.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.