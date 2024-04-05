طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": موجة من التقلبات الجوية بينها أمطار

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يشهد طقس الـ6 أيام القادمة، عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها رياح وانخفاض الحرارة.

وذكرت أنه اعتبارًا من الأحد القادم 7 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 9 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة مئوية، ونشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الجمعة 5 أبريل 2024

أفادت "الأرصاد"، أن الأحوال الجوية اليوم الجمعة 5 أبريل، تشهد، نشاطًا للرياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وتوقعت "الهيئة"، أن تشهد حالة الطقس، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس السبت 6 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس السبت القادم، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.