36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن سعي المحافظة في تنفيذ عدد من المشاريع القومية الهامة خلال العام 2023؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ما زالت تتبع مراحل التنفيذ بتوجيهات ومتابعة دورية من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ بهدف ضمان استفادة أقصى قدر من المواطنين وضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة والمعايير الجودة المطلوبة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن من بين المشروعات التي من المقرر افتتاحها والتي سترى النور خلال عام 2024، هي المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع الملك فيصل، والتي تنفذها محافظة الجيزة في إطار خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وتشمل هذه المرحلة بدايةً منطقة المريوطية وحتى التقاء الشارع مع طريق المنصورية، بطول 1.5 كيلومتر وعرض 30 متراً.

وأوضح المصدر أيضًا، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية وإعادة تأهيل ترعة المريوطية في المنطقة الممتدة من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة، إلى جانب رصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بطول يبلغ 2.5 كيلومتر وعرض يصل إلى 70 مترًا.

وأشار المصدر، إلى أن من ضمن خطط المحافظة أيضًا، الانتهاء من مشروع تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين وتجميل مسار الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمتحف، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة في محافظة الجيزة.

وتابع المصدر، أن قطاع الطرق بمحافظة الجيزة سيشهد خلال عام 2024 التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محور عمرو بن العاص في المنطقة الممتدة من أعلى شارع الأهرام والملك فيصل وحتى الطريق الدائري الشمالي في منطقة المنشية، وسيشمل ذلك رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص الموازي للمحور بطول 2 كيلومتر وربطه بعدد من المحاور العرضية، وذلك ضمن المشروع الضخم الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضح المصدر أيضًا، أنه يتم استكمال الأعمال الخاصة بكوبري البراجيل، الذي يُعتبر القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الذي يربط بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين، بطول 1.5 كيلومتر وعرض 45 مترًا بواقع 6 حارات مرورية، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع رصف وتوسعة طريق طراد النيل بدءًا من منطقة المسبوكات وحتى المعهد العالي بأوسيم بطول 4 كيلومتر وعرض 25 مترًا، وتشمل الأعمال أيضًا رصف وتطوير محور المتربة بدءًا من طريق 21 وحتى كوبري الوسطى بطول 3 كيلومتر في أطفيح.

واستطرد المصدر، أنه ضمن خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الجانبية، يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 123 شارع في نطاق قرى بني مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة، بالإضافة إلى عدد 130 شارع في 9 مناطق بمركز ومدينة أوسيم، وهي (المسجد الكبير ووسط البلد ومسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدي عمر)، ويشمل ذلك رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 21 شارع بمركز ومدينة أبو النمرس، ورصف وتوسعة طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة، ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 42 شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط بالعياط.

وأردف المصدر، أن عام 2023 شهدت إنجازات كبيرة في قطاع مياه الشرب في محافظة الجيزة، حيث تم رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميًا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميًا بعد التشغيل التجريبي لعدد من المحطات الهامة، وتمت إحلال وتجديد محطات المياه في جزيرة الدهب والجيزة، التي تمثل 70% من الإنتاجية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات المياه وتطوير منظومة الصرف الصحي، حيث تم شراء معدات لتطهير الشبكات والتعامل مع الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

وأكد المصدر، أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري بطول ٤٥٠م٢، والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، حيث الأعمال ستشهد إنشاء ممشي سياحي ومواقف حضارية وساحات إنتظار أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وأشار إلى أنه من المقرر خلال عام 2024 أن تقوم محافظة الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإنجاز عدد من المشاريع الأخرى، على رأسها التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحي في كفر الواصلين والكداية والصالحية والبرمبل وصول بمركز ومدينة أطفيح، وتشغيل محطات الرفع للصرف الصحي في قرية الشيخ عتمان بالحوامدية وقرية منيل شيحة وقرى ميت شماس والمنوات وميت قادوس بمركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي في قرية منشأة دهشور بالبدرشين.

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