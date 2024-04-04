صناعة "الشيوخ" تثمن إشادة صندوق النقد الدولى بالإصلاح الاقتصادي المصرى

كتب - نشأت علي:



أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصريحات أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر التى أكد فيها أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد.



و اعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم هذه التصريحات بمثابة إشادة مهمة وكبيرة من صندوق النقد الدولي بنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً أن مصر نجحت فى مواجهة أزمة النقد الأجنبي والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية



وقال المهندس محمد المنزلاوى، إن الرئيس السيسى وضع فى خطابه التاريخى أمام مجلس النواب بعد ادائه اليمين الدستورية وضع خارطة طريق لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة من خلال اعطاء اولوية لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة واعطاء أكبر اهتمام أمام القطاع الخاص الوطنى للمساهمة والمشاركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.



وكان ممثل صندوق النقد الدولي قد أشار خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" اليوم الثلاثاء إلى أنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.