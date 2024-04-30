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رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارتي لمصر خطوة جادة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

02:39 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

رامان جالفوتشينكا رئيس وزراء بيلاورسيا

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعرب رامان جالفوتشينكا، رئيس وزراء بيلاورسيا، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية ورئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحا أن هذه الزيارة تاريخية لأنها للمرة الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف «فيدان»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المصري، عبر إكسترا نيوز، أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين بيلاروسيا ومصر، موضحا أن الزيارة حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم استقرار العديد من المناطق في العالم، بالأخص في المشكلات المالية والاقتصادية، التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة.

وأكد أنه اليوم وقع مع رئيس وزراء مصر العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تقوية العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، والتي تعزز من شروط التعاون بين الدولتين.

رئيس وزراء بيلاورسيا الحكومة المصرية رامان جالفوتشينكا
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