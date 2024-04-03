حسام موافي يكشف سر عجيب في سورة الفاتحة - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن المسلمين يقرأون سورة الفاتحة 17 مرة على الأقل دون صلوات السنة والتراويح.

وأضاف "موافي"، خلال برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه اكتشف أن الهداية التي وردت في سورة الفاتحة 3 أنواع وذلك بعد دراسة متأنية، موضحا أن هناك هداية فطرية وهداية اختيارية ثم هداية التوفيق.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الهداية الفطرية تعني على سبيل المثال ما يحدث للعجل عقب ولادته في أنه يلجأ على الفور دون تفكير إلى ضرع البقرة لكي يرضع، بينما الهداية الاختيارية تكون فيما يختاره الشخص لنفسه من عدم تناول ما حرمه الله عز وجل فتكون الهداية هنا اختيارية.

وواصل: دخلت في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص بعد قوله إن ربنا اللي خلاني أعمل كده وعارف كل حاجة، وقولتله إن هناك فرق بين أن ربنا خلاك تعمل وبين أنه عارف إنك هتعمل، هل ربنا خلاك تشرب خمرة؟.. حاشا لله وربنا سابلك الخيار لاختيار الطريق.

وأشار حسام موافي، إلى أن هداية التوفيق تتعلق بالأخذ بالأسباب ثم يكون عدم التوفيق وهي التي وردت في سورة الفاتحة بقوله تعالى "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" وتعني هداية التوفيق.



