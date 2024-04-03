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مترو الإسكندرية| أحدث 20 صورة للمشروع.. والنقل تكشف تفاصيله

12:57 م الأربعاء 03 أبريل 2024
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    مشروع مترو الإسكندرية
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كتب- محمد نصار:

وجه كامل الوزير وزير النقل كافة الجهات المعنية بالتنسيق الدائم لاتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية؛ لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق حلم كل أهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية الذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحي بالمسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة.

وتفقد الوزير مسار المشروع، مستعرضا ما تم إنجازه، حيث تم إزالة القضبان، وجار إزالة مباني المحطات وإجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات، وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة؛ للبدء في الأعمال المدنية.

كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن أعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقانا، كما تم الانتهاء من الرصف الخرساني لـ9 مزلقانات، وجار الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور.

واستعرض الوزير توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبو قير لخدمة أهالي الإسكندرية، حيث تم تسيير 195 ميني باص حتى الآن؛ لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

ووجه لجان الوزارة المشكلة من عدد من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة بشكل دائم بالإسكندرية، بجانب فرق العمل الموجودة بالمشروع، بالتعاون مع المحافظة لسرعة إنجاز المشروع.

كامل الوزير مشروع مترو الإسكندرية مترو الإسكندرية

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