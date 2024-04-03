التوقيت الصيفي 2024.. الحكومة تحسم موعد تغيير الساعة

كتب- محمد فتحي:

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل"، تزامنا مع بداية فصل الربيع والتقلبات الجوية التي تشهدها مختلف المحافظات الفترة الحالية.

وانتهى فصل الشتاء رسميا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، في يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف رسميًا.

وبحسب ما أعلنت عنه الحكومة، أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المقرر له في شهر أبريل 2024، إذ أنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تغيير العمل بالتوقيت الشتوي إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الإثنين الأخير من شهر إبريل المقبل والموافق 29 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

يذكر أنه تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل 2024 وهو يوم الجمعة الأخير من الشهر، وتقدم الساعة لتصبح الساعة الثانية عشرة صباحًا بدلاً من الحادية عشرة مساءً.

وأقرت رئاسة الوزراء بتطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بداية من شهر إبريل الماضي 2023، حيث تم تقديم الوقت بمقدار ساعة كاملة ليصبح الوقت الثانية عشرة بعد منتصف الليل بدلا من الحادية عشرة ليلا.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.