السياحة: بدء معاينة سكن الحجاج بالمملكة وأولى رحلات الحج في هذا الموعد – تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد يوسف زيدان، صاحب أحد شركات السياحة في مصر، إن اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار تقوم خلال الوقت الحالي بمعاينة سكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى لـ"مصراوي"، أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار من معاينة سكن الحجاج خلال يوم الخميس القادم الموافق 2 مايو 2024.

وأوضح صاحب أحد شركات السياحة، أن 80 أو 90 % من شركات السياحة في مصر انتهت حتى الآن من جميع خدمات الحج هذا العام، وتنتهي باقي الشركات من الخدمات المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار، إلى أن أولى رحلات الحج السياحى البرى لهذا العام 1445هـ ستنطلق يوم 23 ذو القعدة، الموافق 22 يونيو 2022، فيما تنطلق أولى رحلات الحج السياحي الجوي هذا العام ستبدأ يوم 25 ذو القعدة، الموافق 24 يونيو 2022.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وجهت الشركات في بيان سابق لها، أنه على الشركات السياحية التي لديها سكن ترغب في معاينته، سرعة رفع طلب المعاينة مرفقًا به تصريح السكن لموسم الحج الحالي 1445 هـ على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية؛ حتى يتسنى للجنة إدراجه ضمن السكن الذي سيتم معاينته.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بالسعودية وضعت ضوابط جديدة لتنظيم دخول الحجاج للمشاعر هذا العام 1445 هجريًا.

"السياحة": ضوابط جديدة من "الحج السعودية" لتأمين دخول المشاعر هنا

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