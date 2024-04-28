الكشف المبكر عن سرطان الكبد.. أسترازينيكا مصر: فحص 30 مليون مصري بحلول عام 2030

كتب- حسن مرسي:

أشاد الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال العقد الماضي لمكافحة انتشار فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) والنجاح المبهر الذي تحقق في هذا الصدد.

في مداخلته لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أكد الورداني أن معدلات الإصابة بالفيروس في السابق كانت مخيفة ومرتفعة جدًا، وكانت مصر تسجل أعلى نسبة إصابة في العالم، لكن وبفضل الحملة القومية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت شعار "100 مليون صحة"، تم القضاء تمامًا على الفيروس في مصر، وهو إنجاز تاريخي وغير مسبوق.

وأشار الورداني إلى أن الشركة تؤمن بأهمية استكمال الرحلة مع المرضى وعدم التوقف فقط عند علاج المرض، ولذلك أطلقت الشركة بالتعاون مع الحكومة المصرية حملة توعوية موسعة لرفع درجة الوعي والكشف المبكر عن سرطان الكبد، تهدف إلى فحص 30 مليون مواطن مصري بحلول عام 2030.

وأضاف الورداني أن الحملة تتضمن تدريب وتعليم الأطباء وطواقم التمريض على التشخيص والعلاج متعدد التخصصات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب واستراتيجيات العلاج لمرضى سرطان الكبد.